Журналисты украинских «Вестей» заявили о применении против них слезоточивого газа

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Блокирующие вход в редакцию украинского издания «Вести» силовики применили против его сотрудников газовые баллончики. Об этом сообщают сами «Вести» со ссылкой на пострадавших.

«Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь судя по экипировке – это представители охранной фирмы», – рассказали журналистки. В ответ их обрызгали из баллончиков.

Пострадавшие жалуются на сильную головную боль и головокружение. Кроме того, у одного человека в ходе инцидента исчезли деньги и документы.

Ранее сообщалось об участии в начавшихся утром обысках сотрудников Национального агентства по розыску и возвращению активов, а также следователей военной прокуратуры.

Сейчас силовики покинули здание, но помещение редакции продолжают удерживать сотрудники частной охранной фирмы. Они не пускают журналистов внутрь, возвели баррикады из шкафов и приступили к завариванию дверей.