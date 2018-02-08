Муфтий Татарстана выступил в Саудовской Аравии от имени российских мусульман

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил в королевстве Саудовская Аравия от имени российских мусульман. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Глава ДУМ Татарстана призвал всех единоверцев к братству, единству и солидарности, к поддержке друг друга. «Безусловно, такие гостеприимные встречи и деловые поездки укрепляют дружбу между мусульманскими народами и сближают их», – подчеркнул он, выступив от имени всех российских мусульман и мусульман всего постсоветского пространства, также приехавших в королевство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что официальная делегация ДУМ РТ во главе с муфтием Камилем Самигуллиным по приглашению правящего монарха Салмана бен Абдель-Азиза ас-Сауда посещает Саудовскую Аравию.

Визит подходит к концу. В рамках программы пребывания религиозные деятели РТ побывали на священной горе Арафат. В парке «Аль Кур» состоялось прощальное мероприятие, где представители короля выразили свое почтение мусульманскому духовенству России и поблагодарили его представителей за визит.