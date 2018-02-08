В Казани судят похитителя 17 тонн продуктов из Агропромпарка

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела о краже в особо крупном размере. Дмитрия Фенкина обвиняют в похищении более чем 17 тонн продуктов – фруктов, овощей и орехов из Агропромышленного парка.

По версии следствия, неоднократно судимый за кражи Фенкин раздобыл дубликаты ключей от склада Агропромпарка. С апреля по июнь прошлого года, по ночам, он наведывался в хранилище и выносил оттуда различные продукты.

За время своих ночных походов Фенкин вынес почти 6 тонн фруктов, в том числе и экзотических, почти 11 тонн овощей, 100 кг орехов, 80 кг урюка и 36 кг фиников. Общая стоимость украденных продуктов – 990 тысяч рублей.

Фенкин планировал продать похищенное и, чтобы не попасться, сложил все продукты в три грузовых машины. Тем не менее полицейские задержали злоумышленника с поличным, когда он пытался вывезти украденное.