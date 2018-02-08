Рэпер Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе лучшей арт-провокацией

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Василий Вакуленко, известный в качестве рэпера Басты, назвал драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в радиоэфире лучшим баттлом, сообщает РИА «Новости».

Баста объяснил, что драку можно назвать настоящей арт-провокацией. По его мнению, она была «не для хайпа, а по-настоящему».

30 января в Сети появилось видео, где участники передачи обсуждали, можно ли «считать ли сталинизм болезнью». Тема передачи коснулась и отзыва прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».



Шевченко рассказал, что Сванидзе первым начал угрожать ему, за что должен был ответить. «<…> Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты мерзавец. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде"», – заявил позднее Шевченко.

После этого Шевченко предложил Сванидзе исполнить свою угрозу. Тот подошел к коллеге и дал ему две пощечины. «Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол», – описал случившееся далее его оппонент.