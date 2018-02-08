В Набережных Челнах собутыльник бабушки не может вспомнить, как выкинул в окно ее внучку

(Набережные Челны, 8 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Стали известны подробности чрезвычайного происшествия в Набережных Челнах, когда пьяный мужчина выбросил ребенка с третьего этажа дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гость бабушки, будучи пьяным, выбросил в окно ее внучку.

Как сообщил заместитель руководителя Набережночелнинского следственного отдела СУ СК РФ по РТ Ильдар Шакиров, ЧП произошло в ночь на 7 февраля в квартире 43-летней женщины, у которой на тот момент гостили два человека. Одному из них 34 года, именно его подозревают в том, что он выкинул пятилетнего ребенка с третьего этажа, личность второго гостя устанавливается.

«Ситуация осложняется тем, что никто из тех, кто находился в квартире, не помнит, как все произошло. Количество выпитого алкоголя напрочь лишило их памяти. Они только утром узнали о случившемся после того, как в квартиру пришли сотрудники полиции и начали выяснять обстоятельства дела. 34-летний подозреваемый об этом говорит так: "Видимо, это я выкинул. Больше некому. Только я ничего не помню"», — сообщил Шакиров.

Следствие в данный момент не может установить даже мотивы поступка человека, а также обстоятельства того, как именно все произошло. То ли девочку выбросили в окно, то ли столкнули с балкона.

«Можно только предположить, что ребенок в какой-то момент заплакал. Это послужило поводом для вспышки агрессии. Кстати, бабушка даже не заметила, что внучка исчезла», — сказал представитель следственного отдела.

Ребенка обнаружил сосед, который вышел покурить и стоял у подъезда.Точнее, он видел момент падения ребенка. Девочка упала на свежий незатоптанный снег.

«Когда она летела, видимо, вытянула руки. Поэтому получила перелом лучевого запястья. Если бы приземлилась на спину или другие части тела, то пострадала бы еще меньше. Сейчас девочка находится в больнице. Врачи собираются сегодня-завтра ее выписать. Поскольку медицинский осмотр показал, что других физических повреждений, кроме сломанной руки, у нее нет. Но медики также определили, что Карина, так зовут девочку, до сих пор находится в состоянии стресса. В ближайшее время с ней будет работать психолог. Из-за этого представителям следствия пока не разрешили с ней поговорить. Как ребенок воспринял эту ситуацию, пока неизвестно», — сообщили в следкоме.

Что же касается семьи, то уже установлено — бабушка склонна к употреблению спиртных напитков, мать воспитывает дочь одна, перебивается случайными заработками. Скорее всего, дочь из больницы заберет она.

Следствие намерено выйти с ходатайством в суд о заключении подозреваемого под стражу.