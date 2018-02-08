Дагестанское предприятие вдвое увеличило поставки оборудования на Зеленодольский завод им. Горького

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Завод им. Гаджиева в 2017 году увеличил вдвое поставки судового оборудования на Зеленодольский завод им. Горького. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил коммерческий директор дагестанского предприятия Осман Османов.

«В 2017 году объем поставок был почти в два раза больше, чем годом ранее. Заводу поставляются рулевые машины, насосы, судовая арматура, поворотные затворы», — отметил он.

По словам Османова, завод им. Гаджиева сотрудничает с Зеленодольским заводом уже на протяжении 30 – 40 лет. Дагестанское предприятие планирует в 2018 году сохранить объем поставок на уровне прошлого года, добавил коммерческий директор компании.

Как сообщает РИА «Дагестан», в 2017 году завод им. Гаджиева увеличил объемы производства более чем на 40 процентов по сравнению с 2016 годом, доведя объем выручки до 753 млн рублей.

«Стоит также отметить, что завод имени Гаджиева сотрудничает с АО „Зеленодольский завод имени A. M. Горького“ в Татарстане. Предприятие поставляет судовые насосы, поворотные затворы, рулевые машины для судов. Объемы поставок в 2016 году составили 165,4 млн руб., в 2017 году — 276,6 млн. При необходимости объемы поставок возможно увеличить», — приводит агентство слова министра промышленности и торговли Дагестана Юсупа Умавова.