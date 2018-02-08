Прокуратура Азнакаево требует блокировать сайты по продаже неодимовых магнитов

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Азнакаево обнаружила сайты с объявлениями о продаже неодимовых магнитов, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства выявили по меньшей мере десять сайтов, на которых продавались неодимовые магниты. Такие устройства, как известно, используются для уменьшения либо полной блокировки приборов учета тепла, воды, электричества или газа. Это в разы снижает ежемесячные платежи по коммунальным услугам, хотя потребление ресурсов не сокращается.

Использование магнитов наносит серьезный материальный вред как управляющим компаниям, так и обычным гражданам, которые своевременно и честно платят за «коммуналку».

Чтобы приостановить деятельность подобных интернет-магазинов, прокуратура республики обратилась в суд с заявлением о признании информации на сайтах запрещенной к распространению на территории РФ.