Акулью чешую используют для улучшения аэродинамики самолетов

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Американские исследователи использовали акулью чешую для улучшения аэродинамики воздушной техники. Об этом сообщает портал Вести ру.

Тело акулы постоянно находится в текучей среде, как и летящий самолет, объясняют ученые из университетов Гарварда и Южной Каролины. Поэтому акулья чешуя выполняет функци, схожие с фюзеляжем самолета. Исследователи решили проверить эту теорию на практике.

Для этого они изучили чешую морской хищницы. Выяснилось, что она состоит из множества микроскопических чешуек треугольной формы. Исследователи отсканировали их и напечатали на 3D-принтере.

Результат оказался впечатляющим. Чешуйки на крыльях самолета улучшили его аэродинамику на 323 процента, рассказали исследователи. Эффект удалось достичь благодаря тому, что на большой скорости такая чешуя начинает работать в роли завихрителя потоков. Из-за этого увеличивалась скороподъемность и снижалось сопротивление воздуха, заключили ученые.

Они добавили, что новшество может пригодиться не только в авиации, но и для ветряных мельниц и беспилотников.