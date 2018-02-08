ЦИК утвердил образец избирательного бюллетеня

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Центризбирком РФ утвердил образец избирательного бюллетеня для голосования на предстоящих президентских выборах. Текст документа содержит фамилии восьми кандидатов, расположенные в алфавитном порядке, сообщает РИА Новости.
Первым в списке значится Сергей Бабурин, далее следуют Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин и Борис Титов. Замыкает список Григорий Явлинский.
Напротив каждой фамилии кандидата указана краткая информация о нем: дата рождения, место жительства, работы, должность и субъект выдвижения.
Выборы Президента России состоятся 18 марта этого года.