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ЦИК утвердил образец избирательного бюллетеня

8 февраля 2018, 14:15

Текст документа содержит фамилии восьми кандидатов, расположенные в алфавитном порядке.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Центризбирком РФ утвердил образец избирательного бюллетеня для голосования на предстоящих президентских выборах. Текст документа содержит фамилии восьми кандидатов, расположенные в алфавитном порядке, сообщает РИА Новости.

Первым в списке значится Сергей Бабурин, далее следуют Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин и Борис Титов. Замыкает список Григорий Явлинский.

Напротив каждой фамилии кандидата указана краткая информация о нем: дата рождения, место жительства, работы, должность и субъект выдвижения.

Выборы Президента России состоятся 18 марта этого года. 


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