В Италии создали электронные татуировки для фруктов

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Итальянские ученые создали нанотатуировки для фруктов. Новшество поможет безошибочно определить спелость фрукта, на который она нанесена. Об этом пишут «Известия».

Ученые Итальянского технологического института провели практические тесты татутировок, уточняет издание. Результаты показали абсолютную съедобность фруктовых тату.

В основе работы новинки лежат транзисторные микросхемы, отмечают разработчики. Для того чтобы не отравить татуированный продукт, исследователи сделали схемы из нанопорошка серебра. Для создания одного транзистора разработчики тратят 4 мкг драгоценного металла.

Сейчас новинка проходит дополнительные испытания на безопасность для человека.