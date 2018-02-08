«Время кино» в Казани объявило прием заявок на питчинг и конкурс сценариев

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 8 февраля, стартовала регистрация заявок на Открытый республиканский конкурс киносценариев в рамках образовательного форума «Время кино», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Регистрация на форум «Время кино» и прием заявок на участие в конкурсе киносценариев ведутся по электронной почте: cinematimekzn@mail.ru.

В рамках форума «Время кино», который состоится с 28 по 31 марта, будут организованы пять секций. Это «Питчинг кинопроектов», «Киносценарии», «Киножурналистика», «Generation P: провокация, продвижение и PR» и «КиноProfi».

Жюри питчинга возглавят известные продюсеры, авторитетные сценаристы и режиссеры киноотрасли. Победители получат призы, а также возможность представить свой авторский талант в российской киноиндустрии.

Также организаторы планируют внедрить регулярные скайп-сессии по сценарному мастерству Москва – Казань и провести сценарный баттл.