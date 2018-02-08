Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

«Время кино» в Казани объявило прием заявок на питчинг и конкурс сценариев

8 февраля 2018, 16:04

Регистрация на форум «Время кино» и прием заявок на участие в конкурсе киносценариев ведутся по электронной почте: cinematimekzn@mail.ru.
В Казани объявили итоги питчинга дебютантов
В Казани объявлены победители конкурса сценаристов
Юрий Яшников: «Региональный татарстанский фильм окупиться в республике не сможет»
Кинотеатр «Мир» превратился в сценарную лабораторию
В кинотеатре «Мир» пройдет церемония открытия форума «Время кино»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 8 февраля, стартовала регистрация заявок на Открытый республиканский конкурс киносценариев в рамках образовательного форума «Время кино», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Регистрация на форум «Время кино» и прием заявок на участие в конкурсе киносценариев ведутся по электронной почте: cinematimekzn@mail.ru.

В рамках форума «Время кино», который состоится с 28 по 31 марта, будут организованы пять секций. Это «Питчинг кинопроектов», «Киносценарии», «Киножурналистика», «Generation P: провокация, продвижение и PR» и «КиноProfi».

Жюри питчинга возглавят известные продюсеры, авторитетные сценаристы и режиссеры киноотрасли. Победители получат призы, а также возможность представить свой авторский талант в российской киноиндустрии.

Также организаторы планируют внедрить регулярные скайп-сессии по сценарному мастерству Москва – Казань и провести сценарный баттл.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter