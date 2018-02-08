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Спорт

Российские атлеты на Олимпиаде подверглись дискриминации со стороны сборной Канады

8 февраля 2018, 13:58

О единичном случае провокации со стороны канадцев сообщил глава делегации олимпийских атлетов из РФ на Играх-2018 Станислав Поздняков.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Российские олимпийцы в Пхенчхане подверглись дискриминации со стороны сборной Канады. Об этом журналистам рассказал глава делегации олимпийских атлетов из РФ на Играх-2018 Станислав Поздняков, сообщает «Р-Спорт».

«У нас существовали опасения, что к нашим спортсменам и тренерам будут относиться с негативом. Но за все время был зафиксирован только один случай — со стороны Канады. Инцидент был исчерпан, глава канадской делегации принес извинения. Не буду вдаваться в подробности, что было, — они негативно отнеслись к одному из наших тренеров, — но все исчерпано уже», — рассказал Поздняков.

Позднее представитель канадцев Эрик Майлз прокомментировал заявление Позднякова, заверив, что между канадской и российской делегациями нет напряженности. «Утром состоялась беседа между двумя делегациями, и вопрос был улажен. Между нами все хорошо, и мы сосредотачиваемся на соревнованиях. Мы сообщили всем членам нашей команды, что следует сосредоточиться на прежних вопросах. У нас никогда не было полной информации о произошедшем», — заявил Майлз изданию Inside the Games.

Оправданные Спортивным арбитражным судом российские спортсмены подверглись критике со стороны иностранных коллег. Так, биатлонистка из США Сюзан Данкли назвала решение CAS по россиянам разочаровывающим, а немецкий биатлонист Арнд Пайффер сравнил его с плевком в лицо. 


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