Минэкономики РТ предложило увеличить налоговые льготы по инвестпроектам до 13 лет

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Заместитель министра экономики Татарстана Булат Хазиахметов предложил увеличить сроки предоставления налоговых льгот до 13 лет для капиталоемких проектов по строительству новых объектов стоимостью более 50 миллиардов рублей. Предложение было озвучено сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.

На заседании парламентского комитета обсудили эффективность действия Закона Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан».

В РТ закон об инвестиционной деятельности, предоставляющий налоговые льготы предпринимателям, которые реализуют инвестпроекты, был принят в 1998 году. Льготы предоставляются на срок окупаемости проекта, но не более семи лет с момента начала инвестиций, а для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты в отрасли машиностроения, – до 13 лет.

Как сообщил замминистра, в настоящий момент Минэкономики Татарстана заключено 92 договора о реализации инвестиционных проектов. За весь период работы закона бизнес получил 10,5 млрд рублей в виде налоговых льгот. За 9 месяцев прошлого года – 108 млн рублей (по семи предприятиям). Львиная доля налоговых льгот приходится на предприятия химической и нефтехимической отрасли – 62,9 процента , в машиностроении – 12,2 процента, в переработке сельскохозяйственной продукции – 10,2 процента, производстве строительных материалов – 3,3 процента, нефтедобывающей отрасли – 2,1 процента.

Оценивая эффективность государственной поддержки в форме налоговых льгот субъектов инвестиционной деятельности, стоит отметить, что за период предоставления налоговых льгот в бюджет республики дополнительно поступило порядка 16 млрд рублей налоговых платежей (в том числе за девять месяцев 2017 года – 2,4 млрд рублей) ), что в 1,5 раза больше, чем объем предоставленных льгот.

По информации Булата Хазиахметова, реализация проектов обеспечила существенные инвестиционные вливания в экономику – порядка 630 млрд рублей. «Немаловажен и социальный эффект от реализации поддерживаемых инвестиционных проектов, в рамках которых создано почти 17 тыс. новых рабочих мест», – сказал он.

Замминистра экономики республики в ходе своего выступления в целях совершенствования нормативного правового регулирования инвестиционной деятельности в РТ также предложил предоставлять налоговые льготы в случаях отсутствия у субъекта инвестиционной деятельности задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной системы РФ.

Председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, комментируя предложения Хазиахметова, отметил, что позиция Министерства экономики не согласована с Министерством финансов. Правительство Татарстана может выступить с законодательной инициативой и внести эти предложения, в случае согласования, в парламент.

Марат Галеев, подводя итог обсуждения закона об инвестиционной деятельности, отметил: «Документ работает и работает хорошо». Парламентарий подчеркнул, что сохранение устойчивости экономического роста, компенсация циклических спадов экономики – актуальная мировая проблема. Принятие закона об инвестиционной деятельности, который предоставил отдельные преференции бизнесу, стал одним из путей поиска решения данной проблемы, считает Галеев.