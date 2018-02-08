Сборная России по бадминтону прибудет в Казань 12 февраля

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная России по бадминтону для участия в командном чемпионате Европы прилетит в Казань 12 февраля. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала главный тренер россиян Клавдия Майорова.

В настоящее время российская команда продолжает подготовку к турниру в Подмосковье. «Мы традиционно готовимся к турниру в Раменском. Там для нас созданы все условия, подготовка проходит по плану. Все спортсмены здоровы, работают по плану. Тренируемся дважды в день, готовим разные тактические схемы. На командном чемпионате Европы очень часто меняется состав пар, чтобы иметь две пары одного уровня. Наигрываем новые пары, новые комбинации», – подчеркнула Майорова.

По словам тренера, в Казань в составе сборной прилетят 20 спортсменов: десять мужчин и десять женщин.

«Пока у нас заявлено по 12 мужчин и женщин. Так делается всегда, потому что все мы люди, могут быть и заболевания, и травмы. Именно поэтому заявляется широкий состав. Также нужно будет смотреть, в какой форме ребята подойдут к турниру. У нас есть игроки, примерно равные по уровню, поэтому мы будем принимать решение об окончательном составе сборной ближе к старту чемпионата Европы. Планируется, что это будут десять мужчин и десять женщин – четыре человека из расширенного состава нам придется "отцепить" от команды», – добавила наставник сборной.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в казанском Центре гимнастики с 13 по 18 февраля.