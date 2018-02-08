Утопивший соседа в подвале казанец сядет на восемь лет

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани поддержала обвинение в отношении 22-летнего местного жителя по статье «Убийство», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 26 августа на улице Качалова пьяный парень повстречал в подъезде соседа, который принялся требовать у него сигареты, а затем перешел к оскорблениям. Парень ударил мужчину по лицу, тот упал и лишился сознания. Решив, что он умер, молодой человек утащил его в затопленный подвал, раздел и бросил в воду, после чего ушел, а потерпевший захлебнулся.
Свою вину подсудимый признал лишь частично.
Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.