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В феврале в Казани появятся два профессиональных тифлокомментатора

8 февраля 2018, 19:40

С помощью тифлокомментатора незрячий человек может понять недоступные ему визуальные образы и действия.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). К концу февраля в Казани появятся два профессиональных тифлокомментатора. Два сотрудника Республиканской специальной библиотеки для слепых в настоящее время завершают обучение по программе института ВОС «Реакомп» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Сейчас в России официально работает всего 30 профессиональных тифлокомментаторов, и практически все они живут и работают в Москве. В этом году Казань оказалась в числе 14 городов страны, попавших в проект ВОС, благодаря которому в регионах появятся собственные специалисты.

С помощью тифлокомментатора незрячий человек может понять недоступные ему визуальные образы и действия. Тифлокомментирование подразумевает лаконичное описание предмета, пространства или действия. Комментирование осуществляется в кино, театре, на телевидении, в музеях, на спортивных мероприятиях.


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