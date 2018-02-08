В феврале в Казани появятся два профессиональных тифлокомментатора

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). К концу февраля в Казани появятся два профессиональных тифлокомментатора. Два сотрудника Республиканской специальной библиотеки для слепых в настоящее время завершают обучение по программе института ВОС «Реакомп» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Сейчас в России официально работает всего 30 профессиональных тифлокомментаторов, и практически все они живут и работают в Москве. В этом году Казань оказалась в числе 14 городов страны, попавших в проект ВОС, благодаря которому в регионах появятся собственные специалисты.

С помощью тифлокомментатора незрячий человек может понять недоступные ему визуальные образы и действия. Тифлокомментирование подразумевает лаконичное описание предмета, пространства или действия. Комментирование осуществляется в кино, театре, на телевидении, в музеях, на спортивных мероприятиях.