Главред украинских «Вестей» рассказала об обысках в издании

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В редакции украинского издания «Вести» проходят обыски. Об этом рассказала его главный редактор Оксана Омельченко на своей странице в Facebook’е.

«Около 6 утра окружили "Гулливер" (бизнес-центр, где находится редакция – прим. Т-и), заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с радио передают, что звук такой, будто начали все крушить», – написала она.

По ее словам, пришедшие – сотрудники Национального агентства по розыску и возвращению активов. «Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», – отметила главред.

Кроме того, в обысках участвуют ведут следователи военной прокуратуры, добавила Омельченко.

Ни Служба безопасности Украины, ни Генеральная прокуратура ничего не знают об обысках, отмечает «Украинская правда».

Позднее главред «Вестей» сообщила, что против журналистов может готовиться провокация. «После того, как силовики тягали в редакцию какие-то вещи, в офисе "Вестей", по их словам, найдено "что-то интересное". Вызвана следственная группа», – пояснила она.