Все новости Татарстан Россия

Спорт

Главный тренер сборной РФ по бадминтону: Выступление в Казани будет дополнительной мотивацией

8 февраля 2018, 14:21

По словам Клавдии Майоровой, столица Татарстана организует бадминтонные соревнования на самом высоком уровне.
Сборная России по бадминтону прибудет в Казань 12 февраля
Клавдия Майорова: Планируем взять медали на чемпионате Европы в Казани
Казань примет чемпионат Европы по бадминтону-2016
Началась продажа билетов на чемпионат Европы по бадминтону в Казани
В финал чемпионата Европы вышли волейболистки сборной России

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной РФ по бадминтону Клавдия Майорова в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» назвала проведение чемпионата Европы именно в Казани дополнительной мотивацией для своих подопечных.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в казанском Центре гимнастики с 13 по 18 февраля.

«Всегда говорят, что родные стены помогают. Тем более что нас очень хорошо принимают в Казани, в Центре гимнастики. Там все очень удобно для спортсменов, персонал старается для нас, приедут свои болельщики. Это будет дополнительной мотивацией для наших ребят достойно выступить на чемпионате Европы и показать хороший результат. Психологически в этом плане нам будет намного легче, чем другим командам», – отметила Майорова.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter