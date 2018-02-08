Все новости Татарстан Россия

Общество

Родной школе погибшего в Сирии летчика будет присвоено его имя

8 февраля 2018, 13:38

Ученики школы № 85 назвали Романа Филипова примером огромной мужественности.
В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика Филипова
Бывший военный медик из США захотел помочь семье погибшего летчика Филипова
Сотни жителей Воронежа пришли проститься с погибшим в Сирии летчиком
Катапультировавшийся из сбитого в Сирии российского Су-25 пилот погиб в бою
В Сирии сбит российский штурмовик Су-25, пилот катапультировался

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Школа № 85 в Воронеже, в которой учился майор Роман Филипов, героически погибший в бою с террористами в Сирии, будет называться его именем. Об этом стало известно сегодня во время панихиды по нему в местном Доме офицеров, сообщается на воронежском портале «Мое онлайн».

«Мы гордимся тем, что наша школа будет носить имя погибшего героя. Для нас Роман Филипов – пример огромной мужественности. Он настоящий офицер», – рассказали корреспондентам портала ученики 85-й школы.

Романа Филипова похоронят на Аллее героев Коминтерновского кладбища.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов удостоен звания Героя России посмертно.

Ответственность за сбитый российский штурмовик взял на себя боевик группировки «Джейш Идлиб Хур» Махмуд Хадж Исмаил.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter