Родной школе погибшего в Сирии летчика будет присвоено его имя

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Школа № 85 в Воронеже, в которой учился майор Роман Филипов, героически погибший в бою с террористами в Сирии, будет называться его именем. Об этом стало известно сегодня во время панихиды по нему в местном Доме офицеров, сообщается на воронежском портале «Мое онлайн».

«Мы гордимся тем, что наша школа будет носить имя погибшего героя. Для нас Роман Филипов – пример огромной мужественности. Он настоящий офицер», – рассказали корреспондентам портала ученики 85-й школы.

Романа Филипова похоронят на Аллее героев Коминтерновского кладбища.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов удостоен звания Героя России посмертно.

Ответственность за сбитый российский штурмовик взял на себя боевик группировки «Джейш Идлиб Хур» Махмуд Хадж Исмаил.