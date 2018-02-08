Выставка об уральской руде и металле откроется в музее Пушечного двора

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В музее Пушечного двора 9 февраля откроется выставка «Демидовы и металл. Сплав на века», сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».
На выставке будут представлены экспонаты из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и музея-заповедника «Казанский Кремль».
Зритель увидит образцы пушек разного калибра XVIII века, медали Казанской научно-промышленной выставки 1890 года, раритетные документы, в том числе личное письмо короля Вестфалии Жерома Бонапарта Анатолию Демидову.
Экспонаты выставки продемонстрируют свойства уральской руды, особенности ее плавки и качество демидовского металла разных марок.
Центральным экспонатом выставки станет рудная пирамида А.Н. Демидова 1728 года. Она представит 38 образцов рудных месторождений, принадлежавших предпринимателю огромной горнорудной империи Урала Акинфию Демидову.