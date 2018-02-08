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Спорт

Апелляции шести российских спортсменов отклонила выездная панель CAS

8 февраля 2018, 13:49

На Олимпиаде в Пхенчхане не смогут выступить Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции шести россиян на недопуск к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На Олимпиаде в Пхенчхане не смогут выступить конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, шорт-трекер Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.

Международный олимпийский комитет (МОК) не выслал приглашения на Олимпийские игры этим шестерым атлетам, поскольку они ранее были замечены в нарушении антидопинговых правил.

Спортсмены подали иск в CAS, но им отказали в ускоренном рассмотрении дела. После этого они подали апелляции в выездную панель CAS в Пхенчхане, однако все они были отклонены.


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