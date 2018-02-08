Казанские поисковики восстановят самолет времен ВОВ из найденных под Брянском деталей

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Брянские поисковики передали поисковому отряду из Казани детали бомбардировщика Пе-2 времен Великой Отечественной войны для его восстановления, сообщает ТАСС.

Казанскому поисковому отряду были переданы двигатель, шасси и другие детали бомбардировщика, найденные во время поисковой работы. С их помощью планируется восстановить и поставить на крыло Пе-2, отметил представитель брянского поискового отряда «Честь и Родина» Владимир Ломаченков.

Поисковый отряд из Казани намерен включить в восстанавливаемый самолет максимум обнаруженных фрагментов, а то, что не удастся найти, будет изготавливаться на заказ, сообщил Ломаченков.

По его словам, элементы Пе-2, сбитого в 1942 году, были подняты из болота под Брянском пару лет назад. Удалось установить, что был сбит экипаж 113-й Краснознаменной Ленинградской бомбардировочной авиадивизии дальнего действия.