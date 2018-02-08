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Сотни жителей Воронежа пришли проститься с погибшим в Сирии летчиком

8 февраля 2018, 13:12

Ранее с пилотом сбитого в Сирии Су-25 на подмосковном аэродроме Чкаловский простился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Сотни воронежцев собрались сегодня в Доме офицеров, чтобы попрощаться с героически погибшим в Сирии земляком – летчиком Романом Филиповым. Об этом сообщает ТАСС.

Попрощаться с Романом Филиповым пришли его одноклассники, друзья, военные летчики, бывшие спецназовцы, школьники, представители общественных организаций.

Изначально планировалось, что панихида начнется в 11 часов, однако тело летчика привезли к Дому офицеров только около полудня.

Ранее с пилотом сбитого в Сирии Су-25 на подмосковном аэродроме Чкаловский простился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После панихиды в Доме офицеров прощание продолжится в храме иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Романа Филипова похоронят на Аллее героев Коминтерновского кладбища.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов удостоен звания Героя России посмертно.

Ответственность за сбитый российский штурмовик взял на себя боевик группировки «Джейш Идлиб Хур» Махмуд Хадж Исмаил. 


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