Песков отказался комментировать визит Собчак в США

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать поездку Ксении Собчак в США, сообщает РБК.

Песков не стал отвечать на вопрос, как он относится к поездке кандидата в президенты в Америку незадолго до выборов. Он отметил, что не хочет иметь еще одно предупреждение ЦИК.

В конце прошлой недели глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание Дмитрию Пескову за высказывание о Владимире Путине «с признаками агитации». Вероятно, речь шла о словах, когда он назвал нынешнего президента «абсолютным лидером общественного мнения». Позднее Песков извинился и сказал, что принял к сведению сделанное замечание.

Накануне Собчак выступила в Вашингтоне. Она рассказала, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах.