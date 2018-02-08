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Песков отказался комментировать визит Собчак в США

8 февраля 2018, 12:54

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова указала пресс-секретарю на недопустимость агитационных высказываний.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать поездку Ксении Собчак в США, сообщает РБК.

Песков не стал отвечать на вопрос, как он относится к поездке кандидата в президенты в Америку незадолго до выборов. Он отметил, что не хочет иметь еще одно предупреждение ЦИК.

В конце прошлой недели глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание Дмитрию Пескову за высказывание о Владимире Путине «с признаками агитации». Вероятно, речь шла о словах, когда он назвал нынешнего президента «абсолютным лидером общественного мнения». Позднее Песков извинился и сказал, что принял к сведению сделанное замечание. 

Накануне Собчак выступила в Вашингтоне. Она рассказала, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах.

 

 

 


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