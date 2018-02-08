Фермеры из РТ победили во всероссийском конкурсе «Лучшая семейная ферма-2017»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские фермеры стали победителями конкурса «Лучшая семейная ферма-2017». Церемония награждения победителей состоялась в Москве, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В конкурсе приняли участие 35 крестьянско-фермерских хозяйств из 15 субъектов России. Победители были определены в четырех номинациях.

В номинации «Лучшая семейная ферма в мясном скотоводстве» первое и второе места заняли фермеры Анвар Мухаметшин из Высокогорского района РТ и Эдуард Губайдуллин из Лаишевского района РТ.

Татарстанские фермеры получили гранты в 2016 году по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РТ».

Анвар Мухаметшин занимается разведением лошадей, в его хозяйстве насчитывается 136 голов. В хозяйстве Эдуарда Губайдуллина содержится 100 голов крупного рогатого скота, он занимается производством мяса.