Фигуристка из Татарстана Тарасова начнет командный турнир на Олимпийских играх

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В мужском одиночном катании в короткой программе командного турнира выступит Михаил Коляда.

Команды огласили свои заявки сегодня, 8 февраля, в 10 часов по местному времени (4 часа по Москве).

Коляда выступит под 9-м стартовым номером, Тарасова и Морозов выступят десятыми.

В командном турнире фигуристов на Олимпийских играх примут участие сборные России, Канады, США, Китая, Франции, Израиля, Италии, Японии, Германии и Южной Кореи.