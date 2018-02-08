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Экономика и финансы, Общество

Минстрой: Сдача домов второй очереди «Салават Купере» должна пройти в декабре

8 февраля 2018, 12:59

Минстрой: Сдача домов второй очереди «Салават Купере» должна пройти в декабре У генподрядчиков строительства жилкомплекса достаточно средств для достройки домов.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Завершение строительства и сдача 11 домов второй очереди жилого комплекса «Салават Купере» должны произойти уже в декабре нынешнего года. Для этого у генподрядчиков стройки есть все необходимые ресурсы, уверен заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«В этом году стоит задача завершения всех 11 домов второй очереди "Салават Купере". Задача поставлена, чтобы до декабря 2018 года все эти дома были завершены и сданы», – заявил он.

Замминистра отметил, что сейчас идет создание наружного освещения, строятся объездные дороги и проводятся сети.

«Проблем с финансированием ни у одного генподрядчика сегодня нет. Вопрос только в том, что они должны закрывать эти деньги. Поэтому будем заставлять их подтянуть документацию», – подчеркнул Ильшат Гимаев.


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