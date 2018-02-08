Зеленодольский завод имени Горького предложил Минтрансу РТ суда для речного туризма

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Генеральный директор Зеленодольского завода имени А. М. Горького Ренат Мистахов презентовал в Миндортрансе РТ инновационные проекты пассажирских судов для туристических и регулярных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, для эксплуатации на реках республики завод предложил специально разработанные проекты пассажирского такси «Стриж» и прогулочного теплохода «Пилигрим».

«Стриж» рассчитан на 32 пассажира и предназначен для скоростных перевозок по внутренним водным путям в качестве туристического и разъездного. При необходимости катер может быть переоборудован в моторную яхту.

Вместимость теплохода «Пилигрим» составляет 120 человек. На нем можно выполнять экскурсионные рейсы по Волге. Пассажирский салон оборудован прозрачным куполом. Проект предполагает оснащение судна системой аудиогида на пяти языках.

За годы работы Зеленодольского завода имени А. М. Горького на предприятии было построено более 1,5 тыс. морских и речных судов.

Обновление речного флота входит в число стратегических инициатив Президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил Правительству поспособствовать заключению долгосрочных контрактов между судостроителями и госкомпаниями.