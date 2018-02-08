Группа Spice Girls отправится в мировое турне

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Женская вокальная группа Spice Girls собирается отправиться в мировой гастрольный тур после воссоединения, сообщает ТАСС.

В состав квинтета вошли все бывшие участницы коллектива – Джери Халливэлл, Мелани Чисхолм («Мел Си»), Эмма Бантон, Мелани Браун («Мел Би») и Виктория Бекхэм («Пош»).

Сначала певицы дадут концерты в Великобритании, а затем выступят в городах США. Предположительно, тур начнется во второй половине 2018 года.

О воссоединении коллектива стало известно 2 февраля. Знаменательное событие произошло после того, как Виктория Бэкхэм дала согласие на участие в проекте.

Группа была организована в 1994 году. Дискография Spice Girls насчитывает три альбома: «Spice» 1996 года, «Spiceworld» – 1997-го и пластинку «Forever», вышедшую в 2000-м. Продано более 40 млн дисков с их песнями.