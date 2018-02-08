Эксперты ЦСР предложили провести судебную реформу ради роста экономики

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предлагают снизить нагрузку на судей и увеличить зарплаты рядовым сотрудникам, пишет газета «Известия».

Темпы роста российской экономики тормозятся из-за несовершенства судебной системы, реформа которой ускорит рост ВВП на один-два процентных пункта, следует из доклада ЦСР.

Эксперты также предлагают увеличить минимальный размер требований для исков Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ и повысить госпошлину за их подачу.

Нововведения могут приносить в федеральный бюджет дополнительно десятки миллиардов рублей в год. Судебная реформа привлечет в страну больше иностранных инвестиций, уверены эксперты.