(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Вооруженные силы России оснастят «Градами» на базе вездеходов ДТ-30ПМ «Витязь». Об этом пишут «Известия».
Техникой пополнится арктическая группировка ВС РФ. Кроме «Градов» в ее распоряжение поступят и «Смерчи».
«Витязь» состоит из двух звеньев, соединенных специальным механизмом, что является преимуществом вездехода на бездорожье.
По мнению экспертов, системы залпового огня в Арктике существенно усилят боевую мощь стрелковых бригад и сделают их уникальными в своем роде.