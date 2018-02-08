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Вооруженные силы России оснастят «Градами» на базе вездеходов

8 февраля 2018, 22:32

Техникой пополнится арктическая группировка ВС РФ.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Вооруженные силы России оснастят «Градами» на базе вездеходов ДТ-30ПМ «Витязь». Об этом пишут «Известия».

Техникой пополнится арктическая группировка ВС РФ. Кроме «Градов» в ее распоряжение поступят и «Смерчи».

«Витязь» состоит из двух звеньев, соединенных специальным механизмом, что является преимуществом вездехода на бездорожье.

По мнению экспертов, системы залпового огня в Арктике существенно усилят боевую мощь стрелковых бригад и сделают их уникальными в своем роде.


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