(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Российские ученые восстановят внешность девяти египетских мумий, которые находятся в собрании Пушкинского музея. Об этом пишут «Известия».
Работа ведется в стенах Курчатовского института. Мумии изучаются с помощью новейших компьютерных технологий.
Из девяти египтян удалось установить личности двоих. Это женщины, которые умерли в возрасте 50 и 25 лет. Они занимались легким трудом и много передвигались.
Исследователи сделали 3D-модель одного из черепов мумий. После этого реконструируют ее облик.
В скором времени в Египетском зале музея можно будет увидеть, как выглядели все мумии при жизни.