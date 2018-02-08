(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Российские ученые восстановят внешность девяти египетских мумий, которые находятся в собрании Пушкинского музея. Об этом пишут «Известия».

Работа ведется в стенах Курчатовского института. Мумии изучаются с помощью новейших компьютерных технологий.

Из девяти египтян удалось установить личности двоих. Это женщины, которые умерли в возрасте 50 и 25 лет. Они занимались легким трудом и много передвигались.

Исследователи сделали 3D-модель одного из черепов мумий. После этого реконструируют ее облик.

В скором времени в Египетском зале музея можно будет увидеть, как выглядели все мумии при жизни.