В Елабужском доме-интернате для престарелых осваивают настольную игру джакколо

(Елабуга, 8 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов появились два комплекта спортивной настольной игры джаколло.

Инвентарь для игры учреждение получило благодаря победе его проекта «Здоровье поколений» в республиканском конкурсе социальных проектов «Общественная инициатива-2017».

В джаколло могут играть как просто пожилые люди, так и инвалиды-колясочники. Для игры используется двухметровое игровое поле и 30 шайб. Их игроки должны загнать в отверстия, так называемые «домики», за три попытки.

По информации руководства интерната, его обитатели пристрастились к джакколо и с самого утра соревнуются друг с другом. Они рассчитывают принять участие в соревнованиях республиканского масштаба.

В рамках проекта «Здоровье поколений» среди проживающих в домах-интернатах Татарстана состоится республиканский фестиваль по играм бочча и джаколло. Кроме того, в Елабуге пройдет муниципальный турнир.