В России заработает онлайн-мониторинг подозреваемых в финансировании терроризма

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Центробанк, Роскомнадзор и Росфинмониторинг создадут в России систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, пишет газета «Известия».

Мониторинг затронет средства, находящиеся в банках, микрофинансовых организациях и сотовых компаниях.

Отслеживание требуется для того, чтобы оперативно предоставлять информацию правоохранительным органам о подозрительных лицах, конфисковывать активы и предотвращать теракты. По словам экспертов, подобная практика действует в Соединенных Штатах с 2001 года. Она будет полезна и России, уверены специалисты.

Сейчас банки и финансовые организации передают информацию только о подозрительных операциях клиентов в Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма принимает решение по их блокировке. По данным финразведки, сейчас уже заморожено 6 млн рублей активов подозреваемых в содействии терроризму.