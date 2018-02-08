У берегов Японии во льдах застрял теплоход со 127 пассажирами

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Теплоход «Игорь Фархутдинов» со 127 пассажирами на борту застрял во льдах Охотского моря, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, судно шло в Корсаков, когда путь ему преградили ледяные поля. По оценкам специалистов, их плотность достигает максимального значения в десять баллов.

В данный момент теплоход пробивается через лед к чистой воде. Как показывают спутниковые карты, до нее осталось совсем немного.

Известно также, что пассажиры корабля обеспечены всем необходимым, а топлива хватит еще на неделю.