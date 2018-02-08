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Происшествия

У берегов Японии во льдах застрял теплоход со 127 пассажирами

8 февраля 2018, 08:23

«Игорю Фархутдинову» преградили путь ледяные поля Охотского моря.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Теплоход «Игорь Фархутдинов» со 127 пассажирами на борту застрял во льдах Охотского моря, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, судно шло в Корсаков, когда путь ему преградили ледяные поля. По оценкам специалистов, их плотность достигает максимального значения в десять баллов.

В данный момент теплоход пробивается через лед к чистой воде. Как показывают спутниковые карты, до нее осталось совсем немного.

Известно также, что пассажиры корабля обеспечены всем необходимым, а топлива хватит еще на неделю.


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