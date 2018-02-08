Разоблачена попытка обвинить Россию в кибератаках на олимпийские ресурсы

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Разоблачена попытка обвинить Россию в кибератаках, которые якобы планировалось совершить на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По данным российского внешнеполитического ведомства, информационный вброс готовили западные СМИ. Однако об их планах стало известно российской стороне.

«У России с Республикой Корея сложилось очень тесное и конструктивное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности. Российская Федерация и Республика Корея активно сотрудничают и в ООН, в том числе в выработке правил поведения государств в информационном пространстве», – сказано в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Россия готова помочь в расследовании кибернападений, совершенных на любую страну, и намерена сохранить добрососедские отношения с Республикой Корея.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США.