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Путин вручит премии Президента РФ в области науки и инноваций

8 февраля 2018, 07:30 , Фото: http://kremlin.ru

Путин вручит премии Президента РФ в области науки и инноваций В Новосибирск российский лидер прибыл сразу после посещения Красноярска.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Новосибирске молодые ученые получат премии Президента РФ в области науки и инноваций из рук российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Новосибирск Путин прибыл сразу после посещения Красноярска, где он, в частности, осмотрел новый терминал аэропорта. В административном центре Сибирского федерального округа запланирован ряд мероприятий, в числе которых заседание Совета по науке и образованию.

Кроме того, Президент РФ побывает в Академгородке, где он намерен встретиться с учеными Сибирского отделения РАН.

Имена исследователей, которым достанутся премии в области науки и инноваций за 2017 год, стали известны 5 февраля. Звания лауреата премии удостоились петербургский историк Никита Башнин, новосибирский геолог Константин Кох, а также московский физик Максим Никитин.


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