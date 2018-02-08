Путин вручит премии Президента РФ в области науки и инноваций

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Новосибирске молодые ученые получат премии Президента РФ в области науки и инноваций из рук российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Новосибирск Путин прибыл сразу после посещения Красноярска, где он, в частности, осмотрел новый терминал аэропорта. В административном центре Сибирского федерального округа запланирован ряд мероприятий, в числе которых заседание Совета по науке и образованию.

Кроме того, Президент РФ побывает в Академгородке, где он намерен встретиться с учеными Сибирского отделения РАН.

Имена исследователей, которым достанутся премии в области науки и инноваций за 2017 год, стали известны 5 февраля. Звания лауреата премии удостоились петербургский историк Никита Башнин, новосибирский геолог Константин Кох, а также московский физик Максим Никитин.