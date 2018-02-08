Впервые в России пожизненно осужденного выпустили на свободу

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Впервые в России пожизненно осужденного за убийство с отягчающими обстоятельствами выпустили на свободу. Об этом сообщает Газета.Ru.

Известно, что Анвар Масалимов в 1991 году совершил убийство, за которое его приговорили к расстрелу, но затем смягчили наказание до пожизненного срока. Тюремное заключение он отбывал в колонии «Полярная Сова». Ранее, в 1976 году, Масалимов уже убивал человека, за что отсидел положенный срок.

63-летний преступник долгие годы добивался того, чтобы его дело было переквалифицировано на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Масалимова перестали рассматривать как опасного рецидивиста и освободили из тюрьмы.

Мужчина намеревался отправиться в Москву, однако в настоящее время его точное местонахождение неизвестно.