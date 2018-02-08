Товарооборот между Татарстаном и иранской провинцией Хорасан-Резави вырос на 30 процентов

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Товарооборот между Татарстаном и иранской провинцией Хорасан-Резави за последний год вырос на 30 процентов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил и. о. генконсула Ирана в Казани Алибеман Эгбали Зарч.

Отношения Татарстана и иранской провинции Хорасан-Резави развиваются по линии межрегионального российско-иранского сотрудничества. В конце прошлого года в Казани прошла выставка продукции производителей провинции. В ее открытии принимал участие губернатор региона Али Реза Рашидиян.

Все компании, которые поучаствовали в выставке, довольны ее результатом, отмечает дипломат. «Компании продолжают свою работу, развивают контакты, некоторые близки к тому, чтобы открыть свои представительства и заключить договоры с местными компаниями», — подчеркнул Алибеман Эгбали Зарч.

Хорасан-Резави — провинция на востоке Ирана. Регион граничит с Туркменистаном и Афганистаном. Летом 2017 года губернатор региона предложил татарстанским нефтяникам использовать возможности провинции для транзита нефти и нефтепродуктов в Афганистан и страны Персидского залива.

Полный текст интервью опубликован на портале «События».