В Казани состоится вечер памяти народного поэта РТ Фаниса Яруллина

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Татгосфилармонии 9 февраля состоится вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения народного поэта Татарстана Фаниса Яруллина, сообщается на сайте Минкульта РТ.

Фанис Яруллин является кавалером Ордена Дружбы народов, лауреатом государственных премий имени Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, его стихи включены в школьную программу.

В событии примут участие писатели Татарстана, артисты театра и эстрады, земляки поэта и многие другие.

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Равиль Шарафиев, народные артисты Татарстана Мингол Галиев, Асаф Валиев и многие другие исполнят песни на слова Фаниса Яруллина. Также на сцену выйдут актеры театра Кариева, коллективы из Бавлинского района Татарстана – родины Яруллина.

В качестве ведущих вечера выступят артисты театра Тинчурина, лауреаты премии имени Мусы Джалиля Артем Пискунов и Резеда Салахова. Режиссером вечера стал народный артист РТ Ильдар Хайруллин.