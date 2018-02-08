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В Казани состоится вечер памяти народного поэта РТ Фаниса Яруллина

8 февраля 2018, 06:10 , Фото: Рамиль Гали

В Казани состоится вечер памяти народного поэта РТ Фаниса Яруллина В событии примут участие писатели Татарстана, общественные деятели, артисты театра и эстрады, земляки поэта и многие другие.
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В Казани прошел вечер памяти поэта Фаниса Яруллина

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Татгосфилармонии 9 февраля состоится вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения народного поэта Татарстана Фаниса Яруллина, сообщается на сайте Минкульта РТ.

Фанис Яруллин является кавалером Ордена Дружбы народов, лауреатом государственных премий имени Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, его стихи включены в школьную программу.

В событии примут участие писатели Татарстана, артисты театра и эстрады, земляки поэта и многие другие.

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Равиль Шарафиев, народные артисты Татарстана Мингол Галиев, Асаф Валиев и многие другие исполнят песни на слова Фаниса Яруллина. Также на сцену выйдут актеры театра Кариева, коллективы из Бавлинского района Татарстана – родины Яруллина.

В качестве ведущих вечера выступят артисты театра Тинчурина, лауреаты премии имени Мусы Джалиля Артем Пискунов и Резеда Салахова. Режиссером вечера стал народный артист РТ Ильдар Хайруллин.


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