Молодежь Татарстана сразится в военно-патриотическом квизе

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Доме «Сэлэт» 11 февраля пройдет интеллектуальная игра «1418» по военно-патриотической тематике, сообщает пресс-служба «Кадрового резерва».

Мероприятие состоится в формате командной игры «Квиз»: участники должны за 60 секунд ответить на вопросы ведущего. В игре примут участие школьники и студенты, активисты молодежной организации «Сэлэт». В игре также поучаствует команда молодежного Правительства РТ.

Участники игры ответят на вопросы о мужестве солдат, примечательных фактах и событиях ВОВ. Игра «1418» будет состоять из трех блоков: музыкального, визуального и классического. За каждый правильный ответ будет начисляться один балл. По итогам игры две лучшие команды сразятся в брейн-ринге.