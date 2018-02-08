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Культура

В Казани пройдет показ детской сказки «Дюймовочка» с песочной анимацией

8 февраля 2018, 06:21

Одна из самых известных сказок Ханса Кристиана Андерсена «оживет» на сцене Государственного большого концертного зала им. С. Сайдашева.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). 11 февраля в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева в Казани пройдет показ детской сказки «Дюймовочка» с песочной анимацией. Одну из самых известных сказок Ханса Кристиана Андерсена «оживят» для юных зрителей телеведущий Петр Нижинский и певица Асия Мустафина.

Украсит действо музыка классических западно-европейских и русских композиторов. Представление будут сопровождать рисунки на песке мастера песочной анимации Ляли Явкиной.

Сказку представят под аккомпанемент живой музыки, вместе с чтецами на сцену выйдет скрипачка Алсу Абдуллина и пианистка Алиса Лабзина, а также группа ударных инструментов.


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