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Общество

Школьники Лаишева почтили память героев Сталинградской битвы

8 февраля 2018, 05:25

Ведущая и организатор мероприятия Юлия Туркова зачитала 25 имен лаишевских земляков, героически сражавшихся под Сталинградом.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В районном Доме культуры Лаишева в рамках акции «#Россиявкаждомсердце» прошло мероприятие для школьников, посвященное мужеству и героизму народа, одержавшего победу в битве под Сталинградом, пишет газета «Камская новь».
 
Встреча началась с показа фильма исторической хроники «Сталинград». Затем ведущая и организатор альманаха Юлия Туркова зачитала 25 имен лаишевских земляков, героически сражавшихся под Сталинградом, и познакомила ребят с памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Выступления ведущей перемежались тематическими номерами художественной самодеятельности. Школьники прослушали легендарную «Катюшу» в исполнении хора ветеранов «Камские зори».

Затем юные зрители встретили аплодисментами выступление ученика школы-интерната Александра Анисимова с вокальной композицией «Ты только жди». Также с интересом дети восприняли документальные кадры выступления Владимира Высоцкого, исполнявшего с экрана под гитару песню «Братские могилы».

Школьники почтили память всех защитников города-героя. Минута молчания переросла в шествие с зажженными мини-свечами. Ученики поднимались на сцену, чтобы установить их импровизированный алтарь. Шествие прошло под ролик на песню «На Мамаевом кургане тишина».

 


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