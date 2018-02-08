В Татарстане пройдет этап Кубка России по зимним трековым гонкам

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В селе Усады под Казанью 10 февраля пройдет 2-й этап Кубка России по зимнему треку в классе «Национальный», а на следующий день – дебютный этап чемпионата Татарстана по трековым гонкам в зачетной группе «А-1600». Об этом сообщает PR-специалист команды AG Team Аделина Павлова.

В Кубке России Татарстан представят пилоты AG Team Анвар Тутаев и Тимур Тимерзянов. В случае готовности автомобилей 11 февраля они выйдут на старт чемпионата Татарстана.

На этапе Кубка страны 10 февраля с 10.40 до 11.20 пройдет квалификация, в полдень стартуют основные заезды. В рамках чемпионата Татарстана с 11.15 до 11.55 состоятся квалификационные заезды, а в 12.30 начнется основная программа этапа.

