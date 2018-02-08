Вокальный коллектив «Тамчылар» из Бугульмы отметил 15-летний юбилей

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Бугульминский вокальный коллектив «Тамчылар» дал большой концерт в честь своего 15-летнего юбилея, пишет «Бугульминская газета».



На сцене выступили все составы коллектива «Тамчылар» за 15 лет и их юные друзья из ансамбля «Энжелер».



Художественным руководителем коллектива является Альфия Бадыкшанова, педагог детской школы искусств. Она рассказала, что изначально ансамбль задумывался только для исполнения татарских народных и эстрадных песен, но жюри различных конкурсов настаивало на исполнении и русских партий, поэтому сейчас в репертуаре присутствуют разные песни.



Худрук отметила, что и русскоязычные дети хорошо понимают татарские песни, потому что перед тем, как начать учить песню, руководитель разбирает, о чем композиция, вместе с детьми выбирает сценический облик. В школе таким детям легче дается татарский язык, подчеркивает педагог.



Альфия Бадыкшанова также рассказала, что первый состав коллектива уже давно вырос. Девочки стали студентками, но до сих пор они встречаются, поют и записывают видео для своего педагога.



По оценке музыкантов, коллектив «Тамчылар» является одним из самых сильных в вокальном плане на юго-востоке Татарстана. Солисты ансамбля открывали концерт, когда в Бугульму приезжали педагоги по линии фонда Владимира Спивакова.