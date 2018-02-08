Елабужские преподаватели создадут учебник по истории Менделеевского района

(Елабуга, 8 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Преподаватели Елабужского института КФУ участвуют в создание учебника по истории Менделеевского района.

Это будет не просто пособие для школьников, а основа для позиционирования территории как культурно-исторического центра, привлекательного для инвесторов и туристов. По словам куратора проекта Инги Масловой, на первом этапе будет создан сборник «История Менделеевска в документах и материалах», куда войдут достоверные источники, включающие сведения о географии и природе, археологических памятниках, политическом, социально-экономическом и культурном развитии, ключевых событиях истории края. Вторая книга – методические рекомендации по работе со сборником, которые предназначены для учителя.

«На следующем этапе, основываясь на хрестоматии, преподаватели вуза и члены рабочей группы приступят к написанию научно-популярного текста для учебника. Для школьников изучение истории родного края будет не скучным уроком, а включением в увлекательную исследовательскую работу»,– отмечают в вузе.

Менделеевские учителя также активно принимают участие в создании учебника: они собирают материалы по краеведению, делятся опытом из «методической копилки».

Как сообщили в пресс-службе института, уже к началу следующего учебного года школьники смогут приступить к изучению истории родного края, листая хрестоматию с грифом «КФУ – школе».

