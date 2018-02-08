Профессор КГМУ прочитает открытую лекцию о работе мозга для казанских студентов

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Профессор кафедры нормальной физиологии КГМУ, почетный директор исследований Университета Экс-Марсель Петр Брежестовский прочитает открытую лекцию о работе мозга для школьников и студентов Казани. Об этом сообщает дирекция сайта университета.
Мероприятие организовано в рамках фестиваля медицины «Ак халатлы фэрештэлэр – Ангелы в белых халатах». Оно пройдет 10 февраля в КГМУ.
На лекции речь пойдет функционировании мозга, взаимодействии миллионов нервных клеток, его сложных функциях, в числе которых ощущения, движения, память и сознание человека.