Казанский ТЮЗ представит премьеры спектаклей «Господин Ибрагим» и «Нос»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Коллектив Казанского ТЮЗа подготовил в феврале две премьеры. Спектакль «Господин Ибрагим» состоится 11 февраля, постановка «Нос» – 13 февраля, сообщает пресс-служба театра.



Спектакль «Господин Ибрагим» рассказывает о еврейском мальчике Момо из Парижа, который рос вдали от матери с отцом. Момо не знал ни ласки, ни любви. Ему пришлось самостоятельно познавать жизнь, пока не встретил Господина Ибрагима – суфия из бакалейной лавки.

Спектакль «Нос» предназначен для детей от 12 лет. В нем сохранен гоголевский юмор, вплетенный в мистический сюжет. Постановка представляет собой диалог со зрителем о насущных темах и актуальных вопросах.