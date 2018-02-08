Все новости Татарстан Россия

Культура

Казанский ТЮЗ представит премьеры спектаклей «Господин Ибрагим» и «Нос»

8 февраля 2018, 06:36

Спектакль «Господин Ибрагим» состоится 11 февраля, постановка «Нос» – 13 февраля.
В лаборатории «Угол» покажут два спектакля с участием актеров Казанского ТЮЗа
В Казанской воспитательной колонии выступили актеры ТЮЗа
На сборе труппы Казанского ТЮЗа представили нового актера – Родиона Сабирова
В казанском ТЮЗе прошла «Встреча поколений»
В ТЮЗе женщин поздравят с праздником 8 Марта

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Коллектив Казанского ТЮЗа подготовил в феврале две премьеры. Спектакль «Господин Ибрагим» состоится 11 февраля, постановка «Нос» – 13 февраля, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль «Господин Ибрагим» рассказывает о еврейском мальчике Момо из Парижа, который рос вдали от матери с отцом. Момо не знал ни ласки, ни любви. Ему пришлось самостоятельно познавать жизнь, пока не встретил Господина Ибрагима – суфия из бакалейной лавки.

Спектакль «Нос» предназначен для детей от 12 лет. В нем сохранен гоголевский юмор, вплетенный в мистический сюжет. Постановка представляет собой диалог со зрителем о насущных темах и актуальных вопросах.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter