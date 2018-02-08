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На строительство спортивных объектов в Татарстане выделили почти 1,7 млрд рублей

8 февраля 2018, 08:00

На строительство спортивных объектов в Татарстане выделили почти 1,7 млрд рублей В Татарстане строят универсальные спортзалы и крытые плавательные бассейны в 12 районах республики.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На строительство спортивных объектов в Татарстане выделяют почти 1,69 млрд рублей.

Средства выделили на период 2017–2018 годов.

В Татарстане ведется строительство 5 универсальных спортзалов и 8 крытых плавательных бассейнов в 12 районах республики.

В рамках программы ведется строительство спортзалов с площадками для волейбола и мини-футбола для проведения учебно-тренировочных занятий и общей физической подготовки. Новые крытые плавательные бассейны возводят для проведения районных соревнований по водным видам спорта.

 


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