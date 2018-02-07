Данило Анджушич: В последней четверти мы здорово защищались

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сербский защитник УНИКСа Данило Анджушич был одним из лучших в победном (88:78) матче с французским «Лиможем» в Топ-16 Кубка Европы. В его активе 12 очков, пять подборов, три передачи и один перехват. Подводя итоги матча, он отметил неудачный старт УНИКС из-за отсутствия мотивации.

«Очень трудный матч получился. Мы неважно стартовали, сказалось отсутствие мотивации – для обеих команда встреча не имела турнирного значения. Но уже к концу первой четверти мы стали играть лучше, примерно так же отыграв и все оставшееся время. Это был последний матч группового турнира, нам было важно завершить его на высокой ноте. Конец сезона приближается, пора выходить на пик формы. Поэтому победа сегодня была для нас важна. Особенно хорошо мы провели последнюю четверть, очень здорово защищались, хотелось бы и оставшиеся матчи сезона провести на таком же уровне», – подчеркнул Анджушич.

Собственную игру серб оценил критически: «Да ничего я не могу сказать про свою игру. Я старался быть полезным на площадке, впрочем, я всегда это делаю. Если получилось, значит не зря выходил на замену. Могу сказать, что сегодня я удовлетворен своей игрой. Ведь я всегда стараюсь хорошо работать на тренировках, что, видимо, и отражается на моей игре. Сегодня, к примеру, я провел на площадке почти 20 минут, это немало для меня. Тренер мне доверяет, я отвечаю хорошей работой. Надеюсь, и дальше так же будет продолжаться. Буду полезным команде».